Европе грозит дефицит продуктов и новый скачок цен из-за летней жары

Европе грозит дефицит продуктов и новый скачок цен. Объединение фермеров Copa-Cogeca предупредило Еврокомиссию о критической ситуации из-за летней жары.

По данным организации, потери урожая кукурузы достигли 50-70 % в Словении, около 40 % во Франции и 20-25 % в Италии, а в отдельных районах без орошения - до 70 %.

Значительно пострадали также зерновые, овощи, картофель, фрукты, виноград и оливки.

Зимой аграрии прогнозируют жесткую нехватку кормов: производство сена и пастбищных кормов сократилось как минимум на 50 % в Венгрии и на 30-90 % в пострадавших районах Германии.

Фермеры называют меры властей каплей в море и требуют от Брюсселя срочной финансовой помощи и масштабных инвестиций.