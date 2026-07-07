Европе грозит приток контрабандного оружия из Украины

Окончание конфликта в Украине приведет к резкому росту контрабанды оружия в Европу - такой прогноз подготовил британский аналитический центр.

На сегодня украинские власти зафиксировали утрату 593 тыс. единиц оружия. При этом уже сформировались устойчивые маршруты нелегальных поставок через Молдову и Румынию, турецкий коридор и черноморские порты - в первую очередь, Одессу.

По прогнозам, черный рынок в Европе будет наводнен оружием, включая штурмовые винтовки, взрывчатые вещества и потенциально более тяжелое снаряжение.

Это может обеспечить преступным и террористическим группировкам уровень огневой мощи, который ранее был недоступен, предупреждают авторы исследования.