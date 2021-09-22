Европе грозит дефицит углекислого газа

Промышленность Европы на пороге масштабного дефицита углекислого газа, необходимого для охлаждения оборудования и производства пищевых продуктов, сообщает газета Financial Times. Первой на себе нехватку ощутила Великобритания. Сам процесс связан с ростом цен на природный газ. У поставщиков наблюдается сокращение голубого топлива вдвое. При возросшей стоимости газа работа многих предприятий попросту перестала окупаться. Это по цепной реакции привело к сокращению производства углекислоты и перебоям с поставками пищевых продуктов. Это уже и наблюдается в Великобритании. Там углекислый газ начали распределять между социальными сферами на уровне правительства.