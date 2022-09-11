Вполне понятно, что ярость населения нарастает. В Италии жгут жировки. В Германии могут появиться свои "желтые жилеты". В Чехии правительству поставлен ультиматум - оно должно уйти в отставку, считают местные жители. Вспыхнула Молдова, население зажигает свечи и требует перемен.

Ситуацию с экономическим кризисом подогревают и абсурдные решения, которые для выхода предлагают чиновники: запасаться дровами, топить вишневыми косточками и даже зерном. Зима приближается и уже обещает быть жаркой, правда, не климатически, а политически. Подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

Европе придется расплачиваться за десятилетия грабительской, распущенной и паразитической жизни, пишет сербское издание "Печат", отмечая, что грядет суд богини Немезиды. События действительно стремительно развиваются на фоне энергетического кризиса. Горячая политическая осень и абсолютно непредсказуемая зима. Беспорядки, бунты и восстания прогнозируют в 101-й стране. Все из-за роста цен на энергию, топливо и продукты питания.

Вздрогнула и проснулась Чехия. Злата Прага такого не видела очень давно, если вообще в этом городе когда-либо на митинге было такое количество протестующих. На Вацлавскую площадь в Праге вышло около 100 тысяч чехов, протестующих против политики действующих властей. Против их курса на зеленую энергетику, против поддержки Украины, против вызванного всем этим повышения цен.

Были и те, кто требовал выхода из ЕС и НАТО. Таких было, правда, немного, зато требования к отставке правительства звучали очень громко. И протестующие поставили правительству ультиматум - если Кабмин во главе с премьер-министром Петром Фиалой не свернет вещички на выход, вынесут его сами. Чехи невероятные, правда?

Сегодняшняя демонстрация наглядно демонстрирует результаты плохой работы правительства и страхи людей перед будущим. Если правительство этого не поймет и не предпримет действий для защиты людей и компаний, то я не буду продолжать демонстрацию, а буду набирать силу. Йозеф Стредула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов

Инфляции в 18 % Чехия 30 лет не знала, как и других неудобств, с которыми ее жители столкнулись теперь. А Фиала очень боится досрочно сложить полномочия. А в январе - выборы в президенты. Так что чешская осень, а за ней и зима уже обещают быть жаркими, но не климатически, а политически.





Такая ситуация ожидает Европу в целом. Нехватка газа может расколоть Европу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Вопрос в том, а сможет ли ЕС обеспечить солидарность Украине.

Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, - это энергетический вопрос. Это центральный вопрос, который действительно станет для нас испытанием в ближайшие месяцы.

И этот слон, как выразилась Бербок, уже раздавил промышленные предприятия, немцы потеряли работу. Индекс социальной стабильности в Германии упал за один квартал 2022 года почти на целый пункт и составляет сейчас 6 единиц. Это хуже, чем в балканской республике Боснии и Герцеговине, например. Шкала варьируется от 0 до 10, где 0 - это большой риск беспорядков, а 10 свидетельствует о высоком уровне гармонии в обществе.

Многие граждане возмущены из-за той политики, которую проводит Берлин. Рейтинг популярности так называемой светофорной коалиции достиг исторического минимума. И вот уже издание Welt констатирует: ярость немецкого населения быстро нарастает и вероятность появления своих "желтых жилетов" в Германии сейчас высока.

На этой неделе в Германии несколько тысяч человек вышло на протесты против роста цен, а также правительства Олафа Шольца.

Мы не должны позволить властям утихомирить нас, одурачить и запугать. Необходимы массовые протесты против газового сбора, в поддержку ограничения цен на энергоносители, а также за введение налога на сверхприбыль для тех, кто наживается на кризисе, - энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности. Это минимальные требования на эту жаркую осень. И долой экономические санкции, которые нас разоряют. Севим Дагделен

Однако от своей политики абсурда еврочиновники ни на шаг не отступают. И наперебой предлагают инновационные и креативные подходы. Чем топиться зимой на фоне подорожания угля в Польше? Всем, что хорошо горит, - рекомендация от серого кардинала польского правительства Ярослава Качиньского.





Сейчас надо топить и жечь все, кроме, конечно, шин и тому подобного, потому что Польшу просто нужно обогреть. Ярослав Качиньский, лидер правящей польской партии "Право и солидарность" (Польша)

Обогреть зерном или вишневыми косточками. Звучит абсурдно, но факт. Польское издание Fakt посчитало, что пшеница действительно для отопления дешевле: тонна стоит около 1,5 тысячи злотых, а вот тонна угля - 3 тысячи. Вообще предложения топить печи этой зимой зерном в Европе звучат подозрительно часто. У себя в "Твиттере" депутат Кекавской краевой думы Юрис Ерумс внес удивительное инновационное предложение на текущую зиму. Здесь сразу ремарка, в Кекавском крае действительно тарифы на отопление подскочили аж в 8 раз. И Ерумс говорит, что уже попробовал жечь пшеницу и нормально так горело.

Если сейчас цена на зерно 350 евро за тонну, то выгодно топить зерном вместо пеллет (примерно 500 евро за тонну). Пробовал зеленый "грандег" - сорный ячмень идет в чистом виде, пшеничный надо смешивать 50 на 50. Да, отрегулировать подачу, да, побольше золы. Юрис Ерумс

А вам не кажется, что такой прогрессивный и демократичный Запад где-то надул беднейшие страны мира. Помните, как там громко кричали, что без украинского зерна африканские дети умрут с голода. И из 87 кораблей с зерном только два ушли по назначению, 60 тысяч тон из отправленных 2 миллионов. Это 3 %. А все стальное прикарманил Запад. Иными словами, тема мирового голода еще пару месяцев назад просто педалировалась чтобы "настрополить" мир против Беларуси и России. Об этом еще летом говорил Александр Лукашенко.

Они в очередной раз создали почти фейк. Еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5 % экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал белорусский лидер.





Глава государства отметил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным сразу разобрались в ситуации и отреагировали, предоставив возможные маршруты для транспортировки. "Пожалуйста, вывозите".

"Из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас, им надо выйти. Вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры. В СМИ начали орать: "Голод! Причина голода здесь (в России и Беларуси - прим. БелТА)". Когда мы им сказали: "Давайте", приходится давать. Вы скоро увидите, эта тема уйдет, она уже уходит. А то, что останется, вы увидите, чего это стоит. Это болтовня, не больше", - заявил белорусский лидер.

Ну не собирались они кормить детей Африки. Зато теперь найдено решение на текущий отопительный сезон. Правда, разогревают западные политики не сколько батареи в домах, сколько народный гнев. Невозможно поверить, что люди в здравом уме способны предлагать такие решения.

Европу ждут потрясения серьезные и политические в том числе. И люди будут выходить на улицу, люди будут требовать смену политических режимов. Это может обернуться серьезными последствиями для Европейского союза вплоть до распада и развала. Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)