"Европейская безопасность переживает глубокий кризис" - эксперт Гремингер о войне в сердце Европы

Затянувшийся конфликт в Европе заставляет западное экспертное сообщество трезво взглянуть на геополитические реалии.

Перезапуск архитектуры безопасности на континенте, признание всеобщей усталости от санкционного и военного противостояния и необходимость создания многополярного мира - вот главные темы, которые звучали в кулуарах.

Заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости объединить усилия ради долгосрочного мира на евразийском пространстве нашли живой отклик у зарубежных гостей Минской конференции.

Политики, дипломаты и бизнесмены констатируют: в Европе растет колоссальная усталость от украинского кризиса.

Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности (Швейцария):

"Я считаю, что европейская безопасность переживает глубокий кризис. В самом сердце Европы идет война, и сейчас она вступила в свой 5-й год. Необходимо содействовать диалогу, прежде всего, чтобы положить конец этой войне так, чтобы ключевые заинтересованные стороны считали этот исход справедливым. Думаю, это позволило бы создать условия для начала восстановления европейского порядка безопасности. Это срочно необходимо, потому что мы видим напряженность повсюду, видим риски, в том числе риск непреднамеренной эскалации, поэтому я приветствую площадки для диалога, приветствую призыв вашего Президента остановить войну. Мне также показался интересным его призыв к Хельсинки для многополярного мира. Почему бы и нет? Но для этого, опять же, необходимо создать политические условия. Сейчас совершенно невозможно, знаете ли, вновь запустить процесс "Хельсинки 2.0", пока продолжается война".