Европейская демократия переживает глубокий упадок. Вместо защиты интересов граждан многомиллиардные бюджеты уходят в карманы элит под предлогом борьбы с "военной угрозой". Мнение эксперта.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Люди, к сожалению, зажаты. Если они выйдут массово бастовать в Париже, как было, или в других городах, их либо побьют, либо закидают, либо, собственно, будут применять жесткие методы разгона, как это обычно бывает после различного рода футбольных матчей в Европе. Мы видим огромное количество столкновений, вплоть до применения слезоточивых газов, водометов. Европейская демократия, европейская система ценностей находятся в упадке. Но это было сформировано изначально, только изначально они себя так бюрократически не проявляли, делали какую-то видимость принятия демократических принципов, но сейчас уже эту кормушку захлопнули, и мало кого вообще из здравых сил могут туда допустить, поэтому Европа сейчас скатывается в экономическую, военно-политическую бездну. Вместо того чтобы заниматься социальным внутренним развитием и как-то делиться, распределять средства, они распределяют эти средства исключительно себе в карман на вывеску некой такой военной угрозы".