Тяжелая промышленность Европейского союза оказалась на пороге полного коллапса. Как сообщает The Guardian, ведущая европейская металлургическая ассоциация Eurometal выступила с шокирующим прогнозом: до конца года экономика ЕС рискует потерять до 300 тыс. рабочих мест.

В знак протеста против бездействия властей металлурги готовят масштабную акцию прямо у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. Активисты намерены выставить там гробы, символизирующие скорую смерть европейского индустриального сектора.

В разрушении отрасли производители обвиняют так называемую "китайскую колонизацию" европейского рынка комплектующих, против которой Брюссель не способен ввести эффективные защитные меры, пока собственные заводы закрываются из-за неподъемных цен на газ и сырье.