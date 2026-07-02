Европейская жара сжигает леса, в Америке огненная стихия уносит жизни

Европейская жара сжигает леса. Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, его тушат свыше 200 специалистов.



Сообщается, что в департаменте Эро огонь охватил около 400 гектаров и распространяется в департамент Од. В тушении задействована авиация: 6 самолетов и вертолет.

Пожары на западе США привели к жертвам

Борьба с огнем ведется на западе США - десятки лесных пожаров бушуют в штатах Аризона, Колорадо, Нью-Мексико, Невада и ряде других.



Стихия уничтожает дома и национальные леса, вынуждая эвакуировать целые населенные пункты. В Колорадо огонь уже уничтожил около 24 тыс. гектаров территории. На границе штата с Ютой при тушении погибли трое пожарных, еще двое пострадали.