Европейская экономика переживает рекордную инфляцию

Европейская экономика столкнулась с серьезной проверкой на прочность. Не такого санкционного эффекта ожидала Европа, а именно высокую инфляцию, которой в Евросоюзе не знали уже несколько десятилетий. Министр финансов Кипра назвал повышение общего уровня цен "невидимым вором, поедающим сбережения людей и располагаемый доход". При этом от прогнозирования траектории инфляции министр пока воздержался. Инфляция в еврозоне в марте составила 7 с половиной процентов в годовом исчислении, среднегодовая в 2022-м - по сообщениям немецких экономических институтов - может превысить 6 %, что станет самым высоким показателем за 40 лет.



Последствия антироссийских санкций уже испытывают на себе британцы. На местном ТВ отметили, что цены в Соединенном Королевстве растут быстрее, чем на протяжении целого поколения. Журналисты Sky News пообщались с местными фермерами. Земледельцы жалуются, что стоимость удобрений увеличилась вдвое, а растительное масло подорожало еще больше.