Европейские аудиторы потеряли след ковидных денег

Аудиторы ЕС не знают, куда делись миллиарды для борьбы с коронакризисом. Европейская счетная палата опубликовала доклад, в котором указала на критическую непрозрачность распределения антикризисного фонда ЕС.

Брюссель выделил странам-членам 577 млрд евро для преодоления последствий пандемии. Однако аудиторы признали, что отследить судьбу этих средств практически невозможно. В 10 проверенных государствах почти 100 % крупнейших получателей оказались местными министерствами и ведомствами. При этом публичная информация о частных компаниях, куда деньги направлялись дальше, полностью отсутствует.