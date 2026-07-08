Европейские бизнес-джеты рискуют остаться без топлива

Европейские операторы частных самолетов начали подготовку к возможной нехватке топлива в сезон отпусков. На фоне дефицита поставщики керосина будут отдавать приоритет крупным национальным авиакомпаниям.

Паника на рынке усилилась после недавнего топливного сбоя в аэропорту Ниццы, где несколько бизнес-джетов не смогли вовремя заправиться. Теперь частным перевозчикам придется менять привычные маршруты, чтобы облетать стороной проблемные регионы.

Подобная корректировка полетов неизбежно приведет к увеличению расходов на перелеты и удорожанию услуг для VIP-клиентов.