Европейские фермеры массово сокращают закупки удобрений

Сельскохозяйственный сектор Евросоюза столкнулся с серьезным падением спроса на минеральные удобрения. Как сообщает Bloomberg, на фоне высоких цен потребление фосфатных удобрений в регионе рухнуло на 30 %, а азотных - на 20 %.

Европейские фермеры массово сокращают закупки, будучи не в силах покрывать возросшие издержки. Так, по итогам сентября импорт азотных удобрений в Германию обвалился на 56 % по сравнению с прошлым годом. В Польше - падение наполовину, а во Франции - на 43 %.

Ситуация усугубляется климатическими факторами. Минувшим летом агросектор Евросоюза уже серьезно пострадал от сильной жары и засухи. А текущий отказ фермеров от полноценного внесения питательных веществ в почву из-за дороговизны может привести к значительному сокращению сборов зерновых и росту зависимости ЕС от импорта продовольствия.