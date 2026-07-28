Европейские газовые хранилища пусты наполовину

Европейцев ждет тяжелая зима. Как пишет агентство Reuters, подземные газовые хранилища Европы на конец июля пусты почти наполовину.

Заполненность в 55 % - самый низкий показатель за последние 5 лет. Виной тому - ситуация на Ближнем Востоке и отказ от российского газа.

Теперь страны Евросоюза находятся в крайне нестабильном положении: им приходится конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа.

Тем временем текущие цены на газ в Европе уже бьют рекорды, а перспективы завершения конфликта на Ближнем Востоке туманны. Ситуация усугубляется дефицитом и резким ростом цен на дизельное топливо, запасы которого в Европе также упали до многолетнего минимума.