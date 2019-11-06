Европейские банки готовят единую платежную систему

Двадцать европейских банков участвуют в разработке единой платежной системы, которая могла бы заменить американские Visa, Master Card и другие, в том числе мобильные приложения для оплаты. Идея зародилась еще в 2017, когда Европейский центральный банк задался вопросом суверенитета платежей в Европе. К слову, по данным некоторых СМИ, сама инициатива может носить не технический, а политический характер.