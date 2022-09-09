Европейские банки готовятся к перебоям с электричеством зимой

Крупнейшие банки Европы готовятся к перебоям с электричеством зимой. Об этом сообщает одно из ведущих мировых агентств новостей. Так, например, некоторые финансовые учреждения рассматривают вариант перехода на дизельные генераторы, которые смогут обеспечить работу основных офисов на несколько дней. Другие же тестируют работу независимых источников электроэнергии, также отключают горячую воду в туалетах, ночное освещение и подсветку.



Все же эксперты опасаются обострения кризиса, в этом случае компаниям придется предпринять более решительные меры.