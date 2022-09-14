Европейские дельцы промышляют украинским зерном - куда уходит груз

Часть ценного груза, предназначенного якобы для голодающих африканцев, бесконтрольно ввозят в Болгарию. На это местные земледельцы ответили протестом. Фермеры требуют от правительства эффективных действий в защиту национальных сельхозпроизводителей. К тому же украинские зерно и подсолнечник при ввозе в Болгарию не проходят должного фитосанитарного контроля и не отвечают европейским стандартам качества.