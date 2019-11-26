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Европейские фермеры снова бастуют

В Нидерландах и Германии трактористы заблокировали несколько трасс. После акции протеста в Кельне аграрии едут на Берлин. Причины недовольства - курс властей в области сельского хозяйства. По мнению протестующих, фермеров несправедливо обвиняют в таких экологических проблемах, как изменение климата и чрезмерные выбросы азота. Все это не только осложняет бизнес, но и наносит ему серьезный ущерб.

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