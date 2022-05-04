Европейские финансовые институты подсчитывают потери из-за санкций

Европейские финансовые институты терпят убытки от санкций и военного конфликта в Украине. Французский банк BNP Paribas за последние два месяца не досчитался 433 миллионов евро. У других глобальных игроков вряд ли ситуация лучше.

О плачевном состоянии французской экономики свидетельствует и ущерб, нанесенный в праздник труда в Париже тысячами протестующих против инфляции, разницы в заработной плате и низких социальных пособий. Разгневанные французы били витрины кафе и ресторанов, жгли мусорные баки, задержаны более полусотни человек. По всей Франции на демонстрации 1 Мая вышли свыше 100 тысяч жителей.