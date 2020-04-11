3.73 BYN
Европейские границы могут оставаться закрытыми до сентября
Такое предположение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM. Французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания проходит по-разному. Он не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в отдельных регионах возникнет повторная вспышка инфекции.
На 13 апреля запланировано обращение Макрона к нации. Предполагается, что во время него президент объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.
