Пристальное внимание к Беларуси, но парадокс - у себя проблемы просто не видят. Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями. Страна Евросоюза проявляет откровенную жестокость по отношению к беженцам - очередной случай зафиксировали белорусские пограничники. Группу из 32 человек заметили на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы. Для Литвы стало уже нормальной практикой организованно доставлять иностранцев к нашей границе. Там их бросают даже без воды и еды, не говоря уже о теплых вещах и необходимой медицинской помощи. По словам самих иностранцев, их задержали пограничники на территории Литвы. Избили и под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы. Хотя все эти люди открыто заявляли о желании получить статус беженца.