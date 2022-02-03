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Европейские страны фиксируют спад волны коронавируса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 4 990 пациентов с COVID-19 - это в два раза больше показателей при штамме "дельта".
Однако все больше стран отказываются считать "омикрон" опасным и ослабляют ограничения. В Дании COVID-19 уже официально признан "неугрожающим обществу". Страна стала первой в ЕС, которая отменила почти все ограничения. При этом новых заражений каждые сутки в Дании фиксируются более 51 тысячи. Все ковидные ограничения были сняты в Великобритании. Сейчас там суточный прирост - до 87 тысяч вновь заболевших в день. Во Франции сейчас фиксируют свыше 390 тысяч заражений коронавирусом в сутки. Это меньше, чем на пике волны "омикрона" - по 500 тысяч. Поэтому Париж объявил об ослаблении ограничительных мер для школ. Власти Испании заявили, что пик заражений "омикроном" пройден. Хотя сейчас там выявляют по 50 тысяч случаев в день.
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