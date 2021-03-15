Европейские страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостанавливают страны Европы. Только за последние сутки Нидерланды, Ирландия и ряд регионов Италии последовали примеру Норвегии, где прекращена вакцинация. Так как у четырех человек укол спровоцировал возникновение тромбов. К настоящему моменту перестали использовать препарат уже 10 стран. Компания-производитель, однако, заявляет, что провела исследование последствий вакцинации для 17 миллионов человек и ни у кого не нашла тревожных симптомов. Проблемы с AstraZeneca могут иметь серьезные последствия для Евросоюза. Темпы вакцинации оказались ниже плановых, что грозит ряду стран правительственными кризисами.