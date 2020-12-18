Европейские страны продолжают ужесточать карантинные меры

Количество инфицированных COVID в мире приближается к 75 с половиной миллионам. Летальных исходов почти миллион 700 тысяч человек. Европейские страны продолжают ужесточать ограничительные меры. В третий раз локдаун готовится объявить Австрия. Он вступит в силу сразу после Рождества и продлится минимум до 11 января. А с 27 декабря в стране начнется всеобщая вакцинация. Первыми прививку получат группы риска.

Португалия продлила режим чрезвычайного положения. С 1 по 3 января комендантский час будет действовать с 13:00 до 5 утра. С 28 декабря на 6-недельный карантин закроется Северная Ирландия. При этом обещанные на период с 23 по 27 декабря послабления власти решили не отменять. Уэльс готовится ужесточить ограничительные меры сразу после Рождества. В Англии после праздников также не исключают введение третьего локдауна.