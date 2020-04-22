Европейские страны смягчают карантинные ограничения

Советом министров Испании объявлены послабления карантина для детей. Отметим, режим карантинных мер в королевстве был одним из самых строгих в ЕС. Как подтвердил министр здравоохранения Испании, пик эпидемии в стране пройден.В Нидерландах премьер-министр заявил об открытии школ и детских садов с 11 мая. Во Франции школьники также должны вернуться к занятиям в районе 11 мая. А в Берлине уже сегодня откроются магазины площадью до 800 квадратных метров. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе. С 4 мая должны открыться школы и вузы.



