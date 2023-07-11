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Европейские страны сообщили о вспышке эховируса-11 среди новорожденных
В мае Франция сообщила ВОЗ о росте случаев тяжелой формы сепсиса у новорожденных, вызванного заражением Э-11. По этой причине семь детей умерли и еще двое находились в тяжелом состоянии. Начиная с июня случаи заражения были выявлены и в других странах Европы.
По данным ВОЗ, с 2016 по 2021 год доля случаев заражения Э-11 среди младенцев по сравнению с другими случаями инфицированиясоставляла 6,2 %, а в 2022 году она выросла до 55 %. Такой рост заболеваемости и осложнений среди новорожденных считаются нетипичными.
Несмотря на точто ВОЗ назвала угрозу для здоровья населения низкой, организация настоятельно рекомендовала пострадавшим странам сообщать организации о новых случаях заражений, а врачам при подозрениях на инфекцию этого типа у младенцев - проводить тестирование на энтеровирусы, соблюдая при сборе образцов все меры предосторожности.
Фото: ТАСС
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