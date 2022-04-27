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Поляки требуют компенсаций от Германии за поставленные Киеву советские танки
Запад наращивает темпы поставок оружия для Украины. Европейские страны начинают требовать компенсацию за расходы. Так, возмещение затрат у ЕС уже запросило правительство Швеции, информирует местное радио. Ранее парламент королевства поддержал предложение одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тысяч противотанковых гранатометов на сумму более 21 млн долларов.
Поляки требуют компенсаций от Германии за поставленные Киеву советские танки. Премьер Польши Моравецкий уже обсудил этот вопрос в Берлине и ожидает компенсаций от партнеров по НАТО, и лучше, если это будет в виде оружия из Германии.
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