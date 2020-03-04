Запрет на рукопожатия и поцелуи, маски по рецептам. В Европе новые правила против коронавируса

В Италии запретят рукопожатия и поцелуи при встрече. Как сообщают СМИ, эти меры войдут в свод новых правил, которые готовит итальянское правительство в рамках предотвращения распространения коронавируса. Среди нововведений - дистанция между людьми не менее метра в общественных местах, отмена на 30 дней всех конгрессов и конференций, а также некоторых массовых мероприятий. Людям старше 75 лет власти рекомендуют и вовсе не выходить на улицу. Напомним, в Италии число инфицированных COVID-19 уже превысило 2500 человек, 79 заболевших умерли.

