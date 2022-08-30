Европейские судьи оспорят многомиллиардную помощь ЕС Польше

Очередная трещина в единстве Евросоюза. По сообщениям СМИ, сразу четыре правовые организации (в их числе Европейская ассоциация судей) подают иски на Еврокомиссию.Причина - высший орган исполнительной власти ЕС все же одобрил выделение Польше 35 млрд евро из фонда ликвидации последствий пандемии.

Юристы объясняют: Еврокомиссия должна была заблокировать выделение средств стране, так как Варшава отказывается выполнять решение Европейского суда о реформировании судебной системы. Однако делать этого не стала. Отсюда и новый повод для внутреннего конфликта.