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Европейский парламент может открыто потребовать от Грузии начать войну с Россией

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Европейский парламент (ЕП) может принять очередную резолюцию против Грузии, в которой открыто потребует от страны начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", сообщает ТАСС.

Свое заявление в правящей политсиле объясняют тем, что в 2024 году, а также до этого Европарламент принял пять резолюций, касающихся Грузии, в которых требовал введения санкций против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, упразднения закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду, и введения санкций против России.

"С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией", - говорится в заявлении.

Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить антироссийские рестрикции, объяснив это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что принятие ограничительных мер в отношении РФ нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.

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