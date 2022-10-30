Европейский бартер: Словения поставила в Украину 28 танков, а что получила взамен?

Словения поставила в Украину 28 танков. Это вторая крупная перевозка вооружений из данной страны: летом уже были отправлены 35 боевых машин пехоты. Делается это, конечно, не бесплатно. В обмен на транспортировку танков Словения получит 35 тяжелых грузовиков и 5 автоцистерн из Германии. А за БМП ранее Штаты сулили "значительный кредит" на необходимое оборудование. Вот такой он, европейский бартер.