Европейский бизнес массово закрывается - в третьем квартале число заявлений на банкротство в ЕС выросло более чем на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные публикует Евростат. Причем тенденция продолжается уже пятый месяц подряд. Самый большой рост числа банкротств - в сегментах «жилищных услуг и питания» - здесь показатель достиг 24 процентов. Высокое количество банкротов и среди предприятий "финансовой и страховой деятельности", а также промышленности. Больше всего заявлений на банкротство в процентном выражении подано в Венгрии, Испании иЛитве.