Европейский народ хочет мира, он устал от безостановочной накачки оружием Киева

Простые европейцы устали от безразличия властей к проблемам собственных граждан и от безостановочной накачки оружием Киева. Эти выходные в Европе снова были неспокойными. По многочисленным городам прокатились антивоенные протесты. Подробности в сюжете Евгения Белоусова.

Жители Германии против военной поддержки Украины

Пострадавшие из-за кровожадности собственных властей европейцы явно поняли, к чему может в итоге привести подобная политика. Жители Европейского союза выходят на улицы, чтобы сказать нет поставкам оружия Киеву и остановить кровопролитие. Особенно массовыми стали такие митинги в Германии. Здесь даже говорят о рождении нового антивоенного движения. Ему дали старт левые политики во главе с депутатом Сарой Вагенкнехт.

Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли в правнуков тех русских женщин и мужчин, чьи прадедушки и прабабушки миллионами были убиты вермахтом самым жестоким образом. Мы не хотим, чтобы в их правнуков снова стреляли из немецкого оружия. Это полное забвение истории. Неужели они забыли, какой была история Германии? Сара Вагенкнехт, депутат бундестага Германии

Ее сторонники собрали более 650 тысяч подписей под интернет-петицией прекратить войну. Десятки тысяч реальных людей прошли по улицам Франкфурта, Дрездена и Берлина. Массовый митинг состоялся у стен американской военной базы Рамштайн. Именно отсюда отправляется в Украину практически все новое оружие, именно здесь принимаются решения о новых расходах на продолжение войны.

Итальянцы против поставок оружия Украине

В Италии подобные акции прошли в Риме, Милане, Венеции и Флоренции. Особенно массовая - в Генуе. Именно в этот порт прибывает тяжелая бронетехника для ВСУ и отсюда она направляется дальше. Манифестанты требовали от Рима и НАТО прекратить финансирование украинского противостояния. Ведь каждая винтовка, отправленная в зону конфликта, способствует эскалации.

Французы требуют выйти из НАТО

И французы прямо называют поджигателями войны структуры НАТО. В Париже протестующие потребовали от правительства как можно скорее выйти из состава этой организации.

Бельгийцы устали от воинственной политики Запада

Около 2 тыс. человек вышли на улицы Брюсселя. Все они против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта. Протестующие призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира.





"НАТО - опасная организация, объединяющая армии западных стран, - говорит один из протестующих. - Это не тот альянс, который стремится к миру во всем мире, а как раз наоборот. Мы должны избегать расширения НАТО. Я даже сомневаюсь в ее действенности. Я не понимаю, почему Европейский союз не использует больше имеющихся у него рычагов для мирного урегулирования этого конфликта путем переговоров".

Молдаване требуют мира, а не войны

В Молдове мирный протест не был абстрактным. Здесь вовсю циркулируют слухи о том, что правительство готово буквально на днях развязать конфликт в Приднестровье. Украинские войска концентрируются на границе непризнанной республики. Однако формальный старт этому конфликту должны дать молдавские войска и правительство. Новый кабинет страны вовсю демонстрирует воинственность, однако граждане категорически не хотят проливать кровь. Они предлагают властям обратить энергию на внутренние проблемы, среди которых обеднение и бесправие населения.

И пока жители многих стран выступают против войны, их власти проводят странные перформансы. В столицы некоторых европейских государств доставили поврежденную в боях в Донбассе российскую военную технику. Однако этой пропагандистской акции граждане сумели придать посыл, противоположный задуманному властями. К танкам возлагают гвоздики и розы, что сразу сделало бронетехнику символом героизма павших воинов. Жители Берлина несут сотни цветов, несмотря на попытки остановить их как со стороны проукраинских активистов, так и полиции.

Немецкий цветочный протест поддержали в Литве, Латвии и Эстонии. В Риге по факту возложения уже начали расследование, известно о нескольких задержанных.

Тотальный контроль в Латвии