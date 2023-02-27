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Европейский народ хочет мира, он устал от безостановочной накачки оружием Киева
Простые европейцы устали от безразличия властей к проблемам собственных граждан и от безостановочной накачки оружием Киева. Эти выходные в Европе снова были неспокойными. По многочисленным городам прокатились антивоенные протесты. Подробности в сюжете Евгения Белоусова.
Жители Германии против военной поддержки Украины
Пострадавшие из-за кровожадности собственных властей европейцы явно поняли, к чему может в итоге привести подобная политика. Жители Европейского союза выходят на улицы, чтобы сказать нет поставкам оружия Киеву и остановить кровопролитие. Особенно массовыми стали такие митинги в Германии. Здесь даже говорят о рождении нового антивоенного движения. Ему дали старт левые политики во главе с депутатом Сарой Вагенкнехт.
Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли в правнуков тех русских женщин и мужчин, чьи прадедушки и прабабушки миллионами были убиты вермахтом самым жестоким образом. Мы не хотим, чтобы в их правнуков снова стреляли из немецкого оружия. Это полное забвение истории. Неужели они забыли, какой была история Германии?
Ее сторонники собрали более 650 тысяч подписей под интернет-петицией прекратить войну. Десятки тысяч реальных людей прошли по улицам Франкфурта, Дрездена и Берлина. Массовый митинг состоялся у стен американской военной базы Рамштайн. Именно отсюда отправляется в Украину практически все новое оружие, именно здесь принимаются решения о новых расходах на продолжение войны.
Итальянцы против поставок оружия Украине
В Италии подобные акции прошли в Риме, Милане, Венеции и Флоренции. Особенно массовая - в Генуе. Именно в этот порт прибывает тяжелая бронетехника для ВСУ и отсюда она направляется дальше. Манифестанты требовали от Рима и НАТО прекратить финансирование украинского противостояния. Ведь каждая винтовка, отправленная в зону конфликта, способствует эскалации.
Французы требуют выйти из НАТО
И французы прямо называют поджигателями войны структуры НАТО. В Париже протестующие потребовали от правительства как можно скорее выйти из состава этой организации.
Бельгийцы устали от воинственной политики Запада
Около 2 тыс. человек вышли на улицы Брюсселя. Все они против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта. Протестующие призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира.
"НАТО - опасная организация, объединяющая армии западных стран, - говорит один из протестующих. - Это не тот альянс, который стремится к миру во всем мире, а как раз наоборот. Мы должны избегать расширения НАТО. Я даже сомневаюсь в ее действенности. Я не понимаю, почему Европейский союз не использует больше имеющихся у него рычагов для мирного урегулирования этого конфликта путем переговоров".
Молдаване требуют мира, а не войны
В Молдове мирный протест не был абстрактным. Здесь вовсю циркулируют слухи о том, что правительство готово буквально на днях развязать конфликт в Приднестровье. Украинские войска концентрируются на границе непризнанной республики. Однако формальный старт этому конфликту должны дать молдавские войска и правительство. Новый кабинет страны вовсю демонстрирует воинственность, однако граждане категорически не хотят проливать кровь. Они предлагают властям обратить энергию на внутренние проблемы, среди которых обеднение и бесправие населения.
И пока жители многих стран выступают против войны, их власти проводят странные перформансы. В столицы некоторых европейских государств доставили поврежденную в боях в Донбассе российскую военную технику. Однако этой пропагандистской акции граждане сумели придать посыл, противоположный задуманному властями. К танкам возлагают гвоздики и розы, что сразу сделало бронетехнику символом героизма павших воинов. Жители Берлина несут сотни цветов, несмотря на попытки остановить их как со стороны проукраинских активистов, так и полиции.
Немецкий цветочный протест поддержали в Литве, Латвии и Эстонии. В Риге по факту возложения уже начали расследование, известно о нескольких задержанных.
Тотальный контроль в Латвии
Правда, с политикой латвийцев и так все понятно. Власти страны вообще резко ужесточают контроль над гражданами и начинают карать даже за мыслепреступления. Стражи порядка пообещали уголовное преследование за прослушивание или исполнение таких песен, как "Катюша" или "Вставай, страна огромная".
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