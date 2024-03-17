Европейский сад рушится от негодования избирателей - сколько еще продержится "Веймарская тройка"

Украинский фронт проваливается все глубже с каждым днем. Уставшие военные, снарядный голод и "генерал-котел" - совокупность этих факторов играет решающую роль в ситуации.

Киевский режим, похоже, ощущая скорый финал, обрывает телефон западных партнеров с требованием исправить ситуацию. Макрон готовит общественное мнение европейцев к официальному вводу войск в Украину.

Под видом учений в Польше на границе "незалежной" уже сосредоточена крупная группировка. При переходе Рубикона обратной дороги не будет. Европа столкнется с Россией на украинском театре боевых действий. Чтобы сверить часы и принять решение, Шольц, Макрон и Туск встретились в Берлине. Подробности в рубрике "Скриншот".

Вводить или не вводить - вот в чем вопрос. "Веймарский треугольник" впервые за долгое время собрался в Германии для обсуждения насущных вопросов. Лидеры Германии, Франции и Польши - заклятые друзья, скованные "жовто-блакитной" цепью проблем. Сказать, что между ними искрит, было бы слишком дипломатично в нынешней ситуации. Следите за руками - Париж упрекает Берлин в сливах секретных разговоров, из которых стало понятно прямое участие Франции в конфликте в Украине. Варшава то и дело требует репараций и контрибуций. Берлин пытается самоустраниться и всеми силами избежать выхода на новый виток исторической спирали в противостоянии с Россией. Готовые разодрать друг друга на британский флаг, они усажены за стол коллективной ответственности.

Мы пострадали от последствий в Европе. Цены на газ, ситуация в нашей экономике, стоимость зерна, экономические потрясения, которые последовали за этим, являются следствием этой войны, развязанной Россией. Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе упадет до нуля. Каким было бы доверие на нашей земле к державе, к Европейскому союзу, к его членам, которые позволили этому произойти? Эммануэль Макрон, президент Франции

Вы будете смеяться, но из порочной троицы европейской геополитики определяющую роль на посиделках играла Польша. Туск привез новости и разнарядки из Белого дома. Накануне у него состоялась встреча с Байденом. Он без лишней скромности буквально на ступеньках объявил, что Макрон и Шольц ждут его информации. Они уже неприкрыто борются за статус любимой жены господина.

Мы хотим потратить наши деньги, мы хотим помочь всеми возможными способами здесь и сейчас, чтобы ситуация в Украине в ближайшие недели и месяцы стала лучше, а не хуже. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ничего об Украине без Украины - тезис, который так активно продвигал официальный Киев, окончательно растворился в том самом треугольнике. Представителя Украины не то что за стол с собой побрезговали садить, даже на фотосессию никого не позвали для приличия и поддержки боевого духа тех самых дешевых солдат Европы.

Мы тесно и непоколебимо поддерживаем Украину. Мы ясно дали это понять с самого начала, это действует столько, сколько потребуется. Ясно одно: мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией. Нашей общей целью было и остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии. Олаф Шольц, канцлер Германии

Несмотря на стремительно растущую плотность ободряющих заявлений, пушки в Украине так и не научились стрелять этими пламенными речами. Шольц в очередной раз пообещал закупать больше вооружений на внешних рынках и использовать для этого доходы от замороженных в Европе российских активов. Канцлер даже анонсировал широкий жест в виде создания коалиции по поставкам дальнобойной артиллерии. Вот только попытка продемонстрировать всеобъемлющую поддержку Украины хотя бы на словах все чаще сталкивается с однозначной реакцией западного общества. Есть четкое понимание, что следующий виток эскалации будет оплачен их жизнями.