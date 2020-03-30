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ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать восточных соседей

ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать восточных соседей

Европейский союз в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей и перераспределил 840 млн. евро Беларуси, Армении, Азербайджану, Грузии, Молдове и Украине.

"По просьбе стран-партнеров Европейская комиссия поможет с поставками аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторных комплектов, масок, защитных очков, халатов и защитных костюмов", - рассказали в представительстве ЕС.

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