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Европейский суд штрафует Венгрию за нежелание принимать мигрантов
Европейский суд постановил, что Венгрия является злостным нарушителем миграционного соглашения, которое было заключено в рамках ЕС. В этой связи на страну наложен колоссальный штраф: Венгрия должна заплатить 200 млн евро единовременно, а в дальнейшем еще по миллиону за каждый день несоблюдения Пакта о мигрантах. Этот документ требует от Будапешта принимать беженцев из третьего мира в соответствии с квотой либо платить по 20 тыс. евро за каждого, кому отказали в убежище.
Венгрия является убежденной противницей миграционной политики Евросоюза. Брюссель, соответственно, решил проверить, что у Будапешта иссякнет раньше: деньги или решимость?
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