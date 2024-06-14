Европейский суд штрафует Венгрию за нежелание принимать мигрантов

Европейский суд постановил, что Венгрия является злостным нарушителем миграционного соглашения, которое было заключено в рамках ЕС. В этой связи на страну наложен колоссальный штраф: Венгрия должна заплатить 200 млн евро единовременно, а в дальнейшем еще по миллиону за каждый день несоблюдения Пакта о мигрантах. Этот документ требует от Будапешта принимать беженцев из третьего мира в соответствии с квотой либо платить по 20 тыс. евро за каждого, кому отказали в убежище.



Венгрия является убежденной противницей миграционной политики Евросоюза. Брюссель, соответственно, решил проверить, что у Будапешта иссякнет раньше: деньги или решимость?