Европейское турне Д. Байдена - G7, НАТО и переговоры с В. Путиным

Он готовился ко всем этим встречам 50 лет. Он включен в мировую повестку, многих знает десятилетиями - того же президента Путина и других лидеров. Увидеть этих руководителей - Путина, глав "Большой семерки" и НАТО - это важный элемент персональной дипломатии: Джо Байден убежден в ее высокой эффективности.

Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны и мы едины. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, мы должны пытаться эти отношения наладить. Контроль за вооружениями, прозрачность, ограничение рисков - все это очень важно! И Китай станет вскоре крупнейшей экономикой планеты: у них уже сейчас второй по величине оборонный бюджет и крупнейший военный флот. Они создают совершенное оружие и при этом не разделяют наши ценности - это серьезная проблема.

Действительно, зачем собрались все эти высокопоставленные и крайне занятые люди, долгое время оставалось только гадать. Причастные к тайне высказывались расплывчато и неопределенно. Известна была последовательность встреч Байдена в ходе его европейского турне. Сначала "Большая семерка", потом НАТО и, наконец, переговоры с Путиным в качестве смысловой точки, вернее, смыслового восклицательного знака. Последовательность явно была не случайной. Но тут остается только гадать: Байден должен был привезти на встречу с Путиным какой-то согласованный пакет предложений от лидеров враждебного лагеря? Или, быть может, лишний раз пускаться в далекий путь главе Белого дома просто уже тяжело, и вояж решили сверстать так, чтобы ему в Европу больше не кататься - все-таки не ближний свет. В пользу подготовки большой сделки говорили многозначительные и полные тумана высказывания высших должностных лиц:Но уместно предположить также, что Байден просто крайне утомлен и хотел бы быстрее разделаться с неизбежным. Это косвенно подтверждает его пресс-секретарь, настойчиво акцентирующая солидный возраст своего патрона. Она уверяет, что к теперешнему марафону саммитов ее шеф готовился полвека - видимо, из того времени, в течение которого Байден, по его же словам, в большой политике:Из экспертов и международных чиновников, которые комментируют евротур Джо Байдена содержательно, большинство делает упор на том, что смысл этого вояжа - принципиально определить позиции условного Запада по отношению к условному Востоку. До сих пор сохраняется терминологическая и, следовательно, концептуальная неопределенность: Россия и Китай для евроатлантистов - это враг или все-таки партнер, пусть неудобный и позволяющий себе лишнее? С врагом отношения надо выстраивать с точки зрения обеспечения безопасности, с партнером - на принципах возвращения на путь истинный. Если проще: пора определяться: вы воюете или дружите, пусть даже иногда ссорясь?Нельзя не отметить иронию истории: еще в конце 90-х Россия считалась проигравшей навсегда, и обобщенный Запад относился к ней именно так. Теперь же нет для евроатлантистов врага страшнее и могущественнее. Помните недавние анекдоты: "Да что ж это у вас Обама опять подъезд загадил?" В смысле: если у вас все плохо, то причем здесь американцы? Теперь ситуация развернулась на 180 градусов.Например, устроили тут на днях английские солдаты пьяный дебош в Эстонии. Тотчас же эксперты объявили: это российские агенты заставили британцев драться и гадить в тамбурах. Газета "Миррор" не соврет! Отношение Запада к России - это больше не высокомерие, а страх.