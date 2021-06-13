3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европейское турне Д. Байдена - G7, НАТО и переговоры с В. Путиным
Месседж "Порох нужно держать сухим" - такое ощущение никогда не потеряет своей актуальности. Особенно сейчас, когда происходит передел мира. Подтверждением тому - нескончаемая череда важнейших саммитов. Сначала забегала "Большая семерка", следом лидеры НАТО, впереди - встреча Путина и Байдена. Все это наверняка попадет в энциклопедии и прочие подробные описания перипетий текущей эпохи.
А может даже в учебники - то есть, станет событиями судьбоносными и надолго определит ход человеческой истории. Правда, великие перемены не совершаются в один миг, даже если решения в эти дни будут приняты эпохальные, оценить их масштаб мы сможем не скоро. А, глядишь, и вовсе оценит только будущее поколение.
Рассказывает Олег Романов. В британском Корнуолле тоже есть свои пикейные жилеты, которым палец в рот не клади. Пищи для размышлений и досужего анализа у них немного. Собрались здесь 6,5 тысячи полицейских, небо защищают истребители и система ПВО, место заседаний планетарного синклита огорожено высоченной стальной стеной. В общем, из корнуолльской пивной не шибко-то и заглянешь под кузов глобально-политическому шарабану, не очень-то и оценишь - доедут ли его колеса до Брюсселя? А до Женевы?
Действительно, зачем собрались все эти высокопоставленные и крайне занятые люди, долгое время оставалось только гадать. Причастные к тайне высказывались расплывчато и неопределенно. Известна была последовательность встреч Байдена в ходе его европейского турне. Сначала "Большая семерка", потом НАТО и, наконец, переговоры с Путиным в качестве смысловой точки, вернее, смыслового восклицательного знака. Последовательность явно была не случайной. Но тут остается только гадать: Байден должен был привезти на встречу с Путиным какой-то согласованный пакет предложений от лидеров враждебного лагеря? Или, быть может, лишний раз пускаться в далекий путь главе Белого дома просто уже тяжело, и вояж решили сверстать так, чтобы ему в Европу больше не кататься - все-таки не ближний свет. В пользу подготовки большой сделки говорили многозначительные и полные тумана высказывания высших должностных лиц:
Но уместно предположить также, что Байден просто крайне утомлен и хотел бы быстрее разделаться с неизбежным. Это косвенно подтверждает его пресс-секретарь, настойчиво акцентирующая солидный возраст своего патрона. Она уверяет, что к теперешнему марафону саммитов ее шеф готовился полвека - видимо, из того времени, в течение которого Байден, по его же словам, в большой политике:
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:
Он готовился ко всем этим встречам 50 лет. Он включен в мировую повестку, многих знает десятилетиями - того же президента Путина и других лидеров. Увидеть этих руководителей - Путина, глав "Большой семерки" и НАТО - это важный элемент персональной дипломатии: Джо Байден убежден в ее высокой эффективности.
Из экспертов и международных чиновников, которые комментируют евротур Джо Байдена содержательно, большинство делает упор на том, что смысл этого вояжа - принципиально определить позиции условного Запада по отношению к условному Востоку. До сих пор сохраняется терминологическая и, следовательно, концептуальная неопределенность: Россия и Китай для евроатлантистов - это враг или все-таки партнер, пусть неудобный и позволяющий себе лишнее? С врагом отношения надо выстраивать с точки зрения обеспечения безопасности, с партнером - на принципах возвращения на путь истинный. Если проще: пора определяться: вы воюете или дружите, пусть даже иногда ссорясь?
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны и мы едины. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, мы должны пытаться эти отношения наладить. Контроль за вооружениями, прозрачность, ограничение рисков - все это очень важно! И Китай станет вскоре крупнейшей экономикой планеты: у них уже сейчас второй по величине оборонный бюджет и крупнейший военный флот. Они создают совершенное оружие и при этом не разделяют наши ценности - это серьезная проблема.
Нельзя не отметить иронию истории: еще в конце 90-х Россия считалась проигравшей навсегда, и обобщенный Запад относился к ней именно так. Теперь же нет для евроатлантистов врага страшнее и могущественнее. Помните недавние анекдоты: "Да что ж это у вас Обама опять подъезд загадил?" В смысле: если у вас все плохо, то причем здесь американцы? Теперь ситуация развернулась на 180 градусов.
Например, устроили тут на днях английские солдаты пьяный дебош в Эстонии. Тотчас же эксперты объявили: это российские агенты заставили британцев драться и гадить в тамбурах. Газета "Миррор" не соврет! Отношение Запада к России - это больше не высокомерие, а страх.
Владимир Путин, президент России:
На днях был опубликован американцами несколько даже панический доклад с оценкой уровня и перспектив военно-технического сотрудничества между Китаем и Россией. Вывод: эти страны сделали в военной области ставку на искусственный интеллект и автономное, то есть, не управляемое из единого центра, оружие.
Сотрудничество достигло исключительной интенсивности и окружено абсолютной секретностью: американская разведка сумела отследить около 20 такого рода проектов, но нет сомнений, что их гораздо больше. Аналитикиуказывают, что Китай с Россией удачно дополняют друг друга: одна страна может обеспечить производство в любых объемах высокотехнологичной продукции какой угодно точности и сложности. Другая страна имеет опыт и навыки генерировать в военной области нетривиальные идеи, а также способна доводить их на бумаге до ума. И вот уже возникло в ряде областей "опасное превосходство Москвы и Пекина над США". В этом смысле встреча Байдена с Путиным в Женеве наверняка окажется попыткой добиться раскола между опасными для американцев союзниками.
Джозеф Байден, президент США:
Чем закончится евротур президента Байдена, вряд ли станет ясно вскоре. Большая история не творится по щелчку пальцев: божьи мельницы мелют хоть и верно, но все-таки медленно.
Переговоры - это всегда попытка изменитьв свою пользу баланс уступок и приобретений
Судя по всему, Штаты готовы отдать многое. И уже авансом отдали: вон, президенту Украины Зеленскому дали понять, что в Женеве его мнение вряд ли на что-то повлияет. И "Северный поток" американцы дали, наконец, достроить. Наверняка для самих переговоров подготовлена очень широкая номенклатура возможных уступок. Но Вашингтон цепок и на каждый свой шаг требует десяток встречных. Вопрос, каких добьется, и добьется ли вообще?
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов