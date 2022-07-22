Европейцам советуют реже принимать душ, выключать компьютер, снизить температуру в доме на 2 градуса - что дальше?

Новая инструкция по выживанию от газеты "Бильд". В статье даются советы, как экономить воду, отопление и электричество дома. Например, реже принимать душ и использовать остаточное тепло на электроплите, не забывать выключать компьютер и пользоваться энергосберегающей насадкой для душа. Также читателей уверяют, что если снизить температуру в доме на 2 градуса, то организм этого даже не заметит. Зато расходы на оплату энергии станут меньше.



По данным той же "Бильд", 62 % немцев теперь моются быстрее и реже, чем еще несколько недель назад.

