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Европейцам советуют реже принимать душ, выключать компьютер, снизить температуру в доме на 2 градуса - что дальше?

Новая инструкция по выживанию от газеты "Бильд". В статье даются советы, как экономить воду, отопление и электричество дома. Например, реже принимать душ и использовать остаточное тепло на электроплите, не забывать выключать компьютер и пользоваться энергосберегающей насадкой для душа. Также читателей уверяют, что если снизить температуру в доме на 2 градуса, то организм этого даже не заметит. Зато расходы на оплату энергии станут меньше.

По данным той же "Бильд", 62 % немцев теперь моются быстрее и реже, чем еще несколько недель назад.


Санкционный бумеранг больно бьет по карману европейцев

В польском городе Бранево жители теряют доходы из-за закрытия границы. Об этом пишет издание "Бизнес Инсайд". До решения Варшавы о введении эмбарго в отношении Москвы город играл важную роль в транзите российского угля. Теперь бизнесмены вынуждены экономить. Так, сотрудникам одного из грузовых терминалов сокращают зарплату на 30 %. Кроме того, больше нет денежных поступлений от российских туристов.

В Латвии из-за роста цен школьников оставят без бесплатных обедов. Как сообщает портал "Латвийские общественные СМИ", в следующем учебном году предоставлять обеды ученикам смогут лишь максимум в семи-восьми самоуправлениях. Под вопросом также компенсация обедов дошкольникам в детских садах.

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