3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европейцам советуют реже принимать душ, выключать компьютер, снизить температуру в доме на 2 градуса - что дальше?
Факт
Новая инструкция по выживанию от газеты "Бильд". В статье даются советы, как экономить воду, отопление и электричество дома. Например, реже принимать душ и использовать остаточное тепло на электроплите, не забывать выключать компьютер и пользоваться энергосберегающей насадкой для душа. Также читателей уверяют, что если снизить температуру в доме на 2 градуса, то организм этого даже не заметит. Зато расходы на оплату энергии станут меньше.
По данным той же "Бильд", 62 % немцев теперь моются быстрее и реже, чем еще несколько недель назад.
Санкционный бумеранг больно бьет по карману европейцев
В польском городе Бранево жители теряют доходы из-за закрытия границы. Об этом пишет издание "Бизнес Инсайд". До решения Варшавы о введении эмбарго в отношении Москвы город играл важную роль в транзите российского угля. Теперь бизнесмены вынуждены экономить. Так, сотрудникам одного из грузовых терминалов сокращают зарплату на 30 %. Кроме того, больше нет денежных поступлений от российских туристов.
В Латвии из-за роста цен школьников оставят без бесплатных обедов. Как сообщает портал "Латвийские общественные СМИ", в следующем учебном году предоставлять обеды ученикам смогут лишь максимум в семи-восьми самоуправлениях. Под вопросом также компенсация обедов дошкольникам в детских садах.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов