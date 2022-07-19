Европейцев с каждым годом все меньше - прогноз экспертов

Европа страдает от демографического кризиса. В Греции за последние 10 лет население сократилось на 3,5 %. В стране смертность выше рождаемости, а еще миграция жителей в более благополучные государства ЕС. В Латвии население снизилось до 1 870 000 - это уровень послевоенной численности жителей. В Литве за 30 лет независимости литовцев стало меньше на треть. Теперь их 2 800 000. Похожая ситуация и в Западной Европе, но там на процесс влияет массовая миграция из третьих стран. Прогноз от экспертов - коренных европейцев с каждым годом будет становиться все меньше.