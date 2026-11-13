Европейцы не верят в защиту ЕС без США - итоги опроса

Безопасность Европы полностью зависит от Вашингтона. Так считают жители ЕС.

По данным свежего опроса в способность континента защитить себя без помощи США верят меньше половины респондентов - всего 49 %. Самый низкий уровень уверенности отмечен в Латвии: на собственные силы рассчитывают только 38 % граждан.

Впрочем, такие опасения возникли не на пустом месте. Вашингтон действительно сворачивает военную поддержку Европы. Ранее глава Пентагона объявил, что эпоха субсидирования обороны ЕС завершается, а значительную часть американского контингента и вовсе выведут из региона.