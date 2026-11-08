Европа продолжает кипеть от протестов. Акции охватили Францию, Албанию, Италию и Нидерланды. В Турине массовая акция протеста была направлена против подорожания жизни. Итальянцы страдают от резкого роста цен почти на все товары и услуги - обычное продовольствие становится для многих предметом роскоши, а рост коммунальных платежей превращает миллионы людей в бедняков.

А под Амстердамом активисты нескольких экологических организаций захватили с боями строящийся дата-центр. В Западной Европе эти объекты стали настоящим бедствием: центры хранения компьютерных данных потребляют чудовищное количество электричества, из-за чего энерготарифы критически растут. Ради дата-центров вырубаются леса. Кроме того, они потребляют чудовищное количество воды. Есть мнение, что виновниками засухи и пожаров минувшего лета стали именно дата-центры. Из-за них не было воды для полива полей и тушения огня.