Европейцы отказываются давать Украине системы Patriot

Европейские страны массово отказываются передавать Украине комплексы Patriot, опасаясь за собственную безопасность. По сообщению Politico, Киев отчаянно пытается пополнить запасы ПВО, однако государства Евросоюза, расположенные ближе к России, не готовы делиться оружием из-за критического истощения своих арсеналов.

Испания и Греция также отказываются отдавать последние доступные батареи, а символическое решение Польши передать 5 ракет-перехватчиков уже спровоцировало громкий внутриполитический скандал. Германия, которая ранее была одним из основных доноров, объявила о достижении минимального уровня собственных запасов. Берлин призывает другие европейские страны пересмотреть свои арсеналы и найти дополнительные возможности для помощи Киеву.

При этом дальнейшее увеличение поставок во многом зависит от США. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американской стороне также необходимы ракеты для собственных нужд.

Фото РИА Новости