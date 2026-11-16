Британская империя была одним из мировых лидеров бесчеловечного бизнеса - работорговли. Тогда охота на живой товар стала неотъемлемой частью и политики, и экономики безжалостной метрополии. Беспредел творился более 200 лет. Миллионы африканцев были похищены и насильно вывезены в Америку и на Карибы.

Около 70 %. Всего две страны - и почти три четверти всего трансатлантического рабства. Это не участие, это кровавая индустрия ужаса и унижений, в которой Британия была ведущим игроком.

Разница - около 450 тыс. - это те невольники, которые погибли в пути при перевозке через Атлантику. Это не смертность в бою, это смертность в трюме от болезней, обезвоживания, удушья, избиений. Это люди, которых выбрасывали за борт живыми, когда заканчивалась вода и еда.

Варварское отношение к людям - отдельная тема. Пленными африканцами забивали трюмы и тюрьмы и не особо заботились, сколько из них доедет до пункта назначения.

Условия жизни были попросту невыносимыми. Подчас долгого плавания погибало в среднем от 15 до 30 % рабов на каждом судне. Рабы тысячами умирали от адской жары в трюме. Среди них свирепствовали чума, тиф, оспа, дизентерия. Захватчики действовали цинично и абсолютно бездушно. Когда ресурсы заканчивались, работорговцы выбрасывали самых слабых за борт, а позже требовали страховую компенсацию за "потерянный груз".

И это только те, кого везли на британских судах через Атлантику. Не считая тех, кто родился в рабстве и умер в рабстве. На Ямайке, на Барбадосе, в Вирджинии были поколения людей, вся жизнь которых была собственностью другого человека с момента рождения.

Всего же с XV по XIX век европейцы похитили и поработили по меньшей мере 12,5 млн жителей Африки.

Но вернемся к Великобритании.

Получается, хваленая британская промышленная революция строилась буквально на костях африканских стран.

А теперь смотрите, как эта система выглядела в мировом масштабе. Ведь работорговля была не отклонением, а частью экономики гораздо большего механизма.

35,5 млн кв. км - почти четверть суши планеты. Каждый четвёртый человек на Земле - подданный британской короны. Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Бирма, Цейлон, Малайя, Сингапур, Гонконг, вся Восточная Африка от Египта до ЮАР, Нигерия, Гана, Кения, десятки островов Карибского бассейна, Гибралтар, Мальта, Кипр, Ирландия, часть Китая, Ближний Восток. Фраза "империя, над которой никогда не заходит солнце" - не поэтический образ. Это буквальное описание: в любой момент суток хотя бы на одной из территорий был день.

И вся эта конструкция работала на так называемом извлечении. Хлопок, чай, опиум, специи, сахар, алмазы, золото, каучук - товары шли в Великобританию, прибыль - в Лондон, а издержки оставались на местах в виде голода, вырубленных лесов, обрушенной экономики и людей в цепях.

Капиталисты столетиями насильно вывозили миллионы африканцев в разные страны: самых молодых и здоровых людей. И обрекли континент на долгую и мучительную стагнацию. Масштабный отток приостановил прирост населения на огромных территориях Западной Африки. Тогда как другие части мира в это время, напротив, переживали довольно сильный демогра¬фический взрыв.

Без войн, рабства и уничтожения сегодня на континенте могло бы жить до 3 млрд человек, то есть вдвое больше. Была уничтожена социальная ткань, до 70 % ресурсов и по сей день находятся в руках западных корпораций.

Как теперь десятки стран требуют от Лондона репарации за столетия рабства и угнетения, смотрите в "Понятной политике".