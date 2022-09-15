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Европейцы не хотят помогать Киеву? Заставят!

Европа больше не хочет помогать Киеву. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признает - граждане ЕС хотели бы прекращения помощи Киеву, они боятся голода и холода. Но никаких послаблений не будет - санкционная война продолжится.

Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей.
Жозеп Боррель

И сегодня европарламент утвердил 5-миллиардный пакет помощи Украине.

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