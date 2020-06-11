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Европейцы отмечают резкое снижение доходов
Карантин может нанести странам ЕС даже больший ущерб, чем ожидалось!. По итогам локдауна треть граждан Германии столкнулась с ощутимым сокращением доходов. Еще более печальная ситуация в Испании и Италии - здесь о падении доходов отмечают две трети населения. При этом европейцы ждут дальнейшего ухудшения ситуации и намерены существенно урезать свои расходы. Уже сейчас в Испании без работы остался каждый шестой гражданин. По итогам года Старому Свету обещают резкое падение ВВП - как минимум на 7 с половиной процентов. Хотя в Италии оно может достигать и 11 процентов.
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