Европейцы протестуют против прибывающих в их страны мигрантов

В Боснии и Герцеговине сотни жителей протестуют против прибывающих в страну мигрантов, которых, к слову, уже не менее 10 тысяч. Во временных центрах размещены лишь 3 с половиной тысячи нелегалов. Остальные ночуют в парках и заброшенных зданиях. Криминогенную обстановку усугубляет и распространение COVID-19. На днях двое мигрантов, у которых был диагностирован коронавирус, сбежали из больницы. Их местонахождение неизвестно. Власти усилили контроль на границе с Хорватией - нелегалы то и дело предпринимают попытки прорваться в страны Западной Европы. А вот так встречали 350 мигрантов, которые причалили к итальянскому острову Лампедуза. Всего за сутки сюда прибыли почти 30 лодок с нелегалами.



