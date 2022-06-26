Европейцы требуют от НАТО не готовиться к войне, а добиваться мира

В Мадриде проходят протесты, приуроченные к саммиту НАТО. Известно, что Альянс намерен объявить Россию главной угрозой миру, а Китай - основным военным противником. С учетом этого саммит должен пересмотреть стратегические планы НАТО. Участники акции протеста в Мадриде призвали Запад искать компромисс с Россией, а не победы над ней. Даже музыкальным лейтмотивом манифестации организаторы сделали русскую "Калинку".

Массовыми протестами встретили лидеров "Большой семерки" и в Мюнхене: здесь ждали 20 тысяч манифестантов, но полиция ограничила въезд в столицу Баварии иногороднего транспорта. Однако тысячи недовольных все-таки вышли на улицы Мюнхена, они требовали от лидеров самых влиятельных стран планеты взяться за преодоление глобального экономического кризиса. Высокая инфляция и дефицит энергоносителей привели к резкому падению уровня жизни даже в самых благополучных государствах Запада. "Большая семерка", заседающая сегодня, действительно, рассматривает вопрос об энергетическом кризисе, но исключительно в санкционном ключе: здесь решают, как отказаться от российских ресурсов и при этом минимизировать свои потери.