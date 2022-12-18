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Европейцы устали от бездумной политики своих властей
Европа все больше устает от бездумной политики властей. Люди выходят на улицы городов с новыми требованиями, среди которых все чаще звучат призывы прекратить вооружение Киева.
Во Франции протестующие на улицах Парижа требовали пересмотра политики в отношении НАТО и России. Демонстранты держалі плакаты с надписями "Франция должна покинуть НАТО", "Импичмент Макрону".
Греки против НАТО
В Афинах возле памятника советским солдатам прошла акция против НАТО и фашизма в Украине. Несколько десятков человек развернули плакаты с надписями "Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе", "Мы не будем оплачивать войну НАТО в Украине", "Мир и дружба с Россией!".
В Риме сотни человек продолжают протестовать против проекта бюджета на 2023 год, представленного правительством Джорджи Мелони. По их мнению, бюджет не способен справиться с рецессией, рекордной инфляцией и другими кризисами, а лишь приведет страну к банкротству и экономическому краху. "Мелони, народ голоден!" - возмущаются люди. Но у итальянской верхушки, кажется, другие приоритеты.
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