Европа все больше устает от бездумной политики властей. Люди выходят на улицы городов с новыми требованиями, среди которых все чаще звучат призывы прекратить вооружение Киева.

Во Франции протестующие на улицах Парижа требовали пересмотра политики в отношении НАТО и России. Демонстранты держалі плакаты с надписями "Франция должна покинуть НАТО", "Импичмент Макрону".

Греки против НАТО



В Афинах возле памятника советским солдатам прошла акция против НАТО и фашизма в Украине. Несколько десятков человек развернули плакаты с надписями "Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе", "Мы не будем оплачивать войну НАТО в Украине", "Мир и дружба с Россией!".

