ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Европейцы устали от бездумной политики своих властей

Европа все больше устает от бездумной политики властей. Люди выходят на улицы городов с новыми требованиями, среди которых все чаще звучат призывы прекратить вооружение Киева.

Во Франции протестующие на улицах Парижа требовали пересмотра политики в отношении НАТО и России. Демонстранты держалі плакаты с надписями "Франция должна покинуть НАТО", "Импичмент Макрону".

Греки против НАТО

В Афинах возле памятника советским солдатам прошла акция против НАТО и фашизма в Украине. Несколько десятков человек развернули плакаты с надписями "Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе", "Мы не будем оплачивать войну НАТО в Украине", "Мир и дружба с Россией!".

В Риме сотни человек продолжают протестовать против проекта бюджета на 2023 год, представленного правительством Джорджи Мелони. По их мнению, бюджет не способен справиться с рецессией, рекордной инфляцией и другими кризисами, а лишь приведет страну к банкротству и экономическому краху. "Мелони, народ голоден!" - возмущаются люди. Но у итальянской верхушки, кажется, другие приоритеты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все