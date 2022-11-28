Европейцы устали: в Австрии и Германии требуют пересмотра отношений с Россией и Украиной

О несогласии жителей Европы с политикой властей говорят и акции протеста в Лейпциге. Антиамериканский митинг перерос в стычки с полицией и задержания. Протестующие требовали от американцев убираться из страны, а от своих властей - перестать быть марионеткой Вашингтона и действовать в интересах собственного народа.

Близкий по духу митинг прошел и в Вене. Демонстранты выступили за отмену антироссийских санкций, которые называют промышленным и экономическим самоубийством. Марш протеста прошел по улицам австрийской столицы и завершился у здания Министерства европейских и международных дел. Митингующие настаивали на нейтралитете и пересмотре отношений с Москвой и Киевом.