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Европейцы устали: в Австрии и Германии требуют пересмотра отношений с Россией и Украиной
О несогласии жителей Европы с политикой властей говорят и акции протеста в Лейпциге. Антиамериканский митинг перерос в стычки с полицией и задержания. Протестующие требовали от американцев убираться из страны, а от своих властей - перестать быть марионеткой Вашингтона и действовать в интересах собственного народа.
Близкий по духу митинг прошел и в Вене. Демонстранты выступили за отмену антироссийских санкций, которые называют промышленным и экономическим самоубийством. Марш протеста прошел по улицам австрийской столицы и завершился у здания Министерства европейских и международных дел. Митингующие настаивали на нейтралитете и пересмотре отношений с Москвой и Киевом.
Протесты с требованием прекратить поставки оружия в Украину состоялись также в 20 городах Болгарии.
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