Таким профессионалам невдомек, почему для многих вдруг стало открытием, что, оказывается, проблемы можно решать по ходу их поступления, а не просто в любой непонятной ситуации закрываться на замок. Мы уже говорили, что еще в самом начале пандемии Беларусь выбрала свою тактику по борьбе с коронавирусом. Что, конечно, вызвало массу критики со всех сторон. Но, как выяснилось позже, именно такие меры в итоге показали свою эффективность. Понимаем, это очень сложно признать злопыхателям. Поэтому за них это сделали австрийские журналисты из газеты "Вохенблик".







Они не жалеют лестных слов в отношении того, как наша страна справляется с пандемией. Вот короткая цитата: "Население живет на свободе и без принудительных мер. Без маскарада и запрета на посещение родных, без неэффективного домашнего обучения, без локдаунов, закрытия предприятий и безработицы", - пишут австрийские авторы. В разделе статьи "О доверии населения" издание приводит слова Александра Лукашенко.



Европейцы уже забыли, каково это - жить без карантина. Устав от заточения, люди выходят на массовые протесты. Тысячи демонстрантов, например, собрались на акцию в Берлине. Но выражение своего мнения в свободной Европе не особо приветствуется. А критика властей тем более. Стражи порядка не церемонятся и жестко пресекают любые марши.



Вот уже несколько недель недовольство властями на улицах высказывают голландцы. В ходе крупной акции в прошлое воскресенье задержаны 150 человек. Отряды полицейских, привлеченные для разгона демонстрантов, обходятся европейским государствам в копеечку. Власти Амстердама потратили на это более 5,5 млн евро. Такие деньги, несомненно, пригодились бы больше в системе здравоохранения, например, для лечения больных коронавирусом. Но у Европы свои, понятные только ей, планы.







Самые жесткие кадры пришли на этой неделе из Великобритании. В Бристоле акция против нового закона о полиции закончилась агрессивными разгонами. В ход пошли уже не только дубинки, но даже щиты. Последние, казалось бы, для того, чтобы защищаться, но нет... Полиция нравов пошла куда дальше - острыми краями они добивают лежащих на земле людей, среди которых женщины.



И таких стычек за последнюю неделю в Британии прошло уже несколько. Митингующие выступают против закона о расширении полномочий полиции, в том числе на протестных акциях. Штрафы за неподчинение правилам драконовские - около 2,5 тыс. футов стерлингов.



