Европейцы вышли на улицы требовать улучшения условий труда и повышения зарплат

В Европе люди вышли требовать улучшения условий труда и повышения зарплат на фоне высокой инфляции. В Испании проведено более 70 акций под руководством профсоюзов.



В Берлине около 4 тысяч человек прошли маршем, добиваясь более справедливого распределения ресурсов. В Мюнхене среди требований трудящихся - и призывы к разоружению. Антивоенные акции прошли и в Польше.



В Греции Первомай отметили забастовкой, которая парализовала столицу. В Афинах не работали метро, порты, железные дороги и трамваи. Люди требуют отмены законов, которые ограничивают их трудовые права, повышения зарплат и реформы здравоохранения.



По всему миру трудящиеся пытаются отстоять свои права. В Сеуле десятки тысяч человек присоединились к митингам, призывающим к улучшению условий труда. Это крупнейшие собрания в Южной Корее со времен пандемии коронавируса.



Беспорядками обернулось празднование Первомая в Чили. В Сантьяго правоохранители направили слезоточивый газ в толпу протестующих. В ход пошли и водометы. Профсоюз, организовавший акцию, заявил о необходимости увеличить зарплаты и сократить рабочий день. Протестующие также требовали налоговой реформы и повышения пенсий.